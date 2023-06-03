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Сегодня, 22:05

Миранчук завершил сезон поражением от финалиста Лиги чемпионов. «Торино» с минимальным счетом проиграл «Интеру»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Миранчук (справа) рядом с Марсело Брозовичем и Алессандро Бастони.
Фото AFP
Российский легионер провел, возможно, последнюю игру в составе «Торино» — 0:1.

Выход «Интера» в финал Лиги чемпионов сдвинул игру в Турине на субботу, а так как это был самый ранний матч заключительного тура, «Торино» и персонально Алексей Миранчук первыми на Апеннинах ушли в отпуск. Причем российский легионер отправляется отдыхать пока еще в состоянии неопределенности, так как гранатовые до сих пор не приняли решение о выкупе игрока у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

Италия. Серия А. 38-й тур
03 июн, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:1
Интер

Хотя, казалось бы, все должны остаться довольны друг другом. Миранчук после победы над «Специей» в прошлом туре признавался клубному ТВ, что он счастлив после сезона в Турине. А клуб обязан оценить вклад стабильно игравшего полузащитника в виде четырех голов, семи результативных передач и качественной работы на поле. Вот что значит попасть к тренеру, который настаивал на приходе Миранчука в клуб и требовал сохранить игрока на будущий сезон!

Можно предположить, что нынешний статус нашего легионера связан как раз с ситуацией вокруг будущего Ивана Юрича. Есть версия, что на смену подарившему Неаполю долгожданное скудетто Лучано Спаллетти президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пригласит Джан Пьеро Гасперини. И если данный сценарий реализуется, «Аталанту» может принять как раз верный последователь и ученик нынешнего тренера бергамасков Юрич.

Тогда карьера Миранчука в «Аталанте» может заиграть новыми красками. В серии А она, кстати, началась с гола в ворота «Интера». В воскресенье об этом невольно вспомнилось, когда в дебюте россиянин нанес первый в матче удар. Получился он, правда, неточным, и этот момент стал едва ли не самым запоминающимся в исполнении хозяев в первом тайме. Они неплохо прессинговали, пытались что-то придумать в атаке, но никак не могли удивить команду Симоне Индзаги.

Миланцы на опыте со всем справились и с середины тайма стали переигрывать туринцев. Как результат — образцовая контратака с участием Лаутаро Мартинеса, Лукаку и прицельно пробившего с дистанции Брозовича. «Торино» стал переламывать ситуацию, когда на исходе часа игры Ханданович потащил из дальнего угла удар Карамо. Кто знает, возможно, это был последний яркий сейв 38-летнего словенца в составе «Интера».

Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Специя&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торино&raquo;. Миранчук помог «Торино» одержать крупную победу. Был полезен и попал в перекладину, но результативных баллов не заработал

На последние полчаса вместо него в воротах появился не игравший в этом сезоне Кордац. Он старше Хандановича на два года, но в глухом запасе не заржавел. Остановленный ветераном удар Санабрии в упор — момент для хит-парадов. А ведь казалось, что передача Влашича обязана стать голевой.

Два упомянутых момента были созданы при атаках из левой зоны, где «Торино» сосредоточил основные усилия. Отчасти этим можно было объяснить временный уход занимавшего позицию правого инсайда Миранчука в тень. Периодически он из нее выходил. Например, отдав остроумный пас пяткой в радиусе штрафной, к которому оказался не готов неловко сыгравший одноклубник. Или совершив проход в штрафную с последующей острой передачей. В концовке же Алексей отметился парой дальних ударов. Один пришелся в точку, где находился голкипер. Второй — мимо цели.

В общем, сезон для нашего футболиста завершился добротной, но не выдающейся игрой. Против финалиста ЛЧ требовалось нечто большее. Хотя Санабрия на 90-й минуте не исполнил простейшую вещь — без сопротивления, находясь прямо напротив ворот, неловко махнул мимо мяча. Юрич в порыве эмоций свалился на землю. Этот тренер, не без помощи Миранчука, провел очень достойный сезон. Теперь осталось понять, где теперь окажутся российский легионер и поверивший в него тренер.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
серия А
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
3
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
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3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 - : -
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 - : -
4.06 22:00
Милан – Верона
 - : -
4.06 22:00
Рома – Специя
 - : -
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Аталанта – Монца
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Лечче – Болонья
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Виктор Осимхен

Наполи

 25
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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П
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Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

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И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 23 1 6
Риккардо Орсолини

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Болонья

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