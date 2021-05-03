Скудетто «Интера» может вызвать новую вспышку коронавируса

Рассказываем, что происходило в Милане после того, как черно-синие стали чемпионами

Ночь с 22 на 23 мая 2010 года. Именно тогда последний раз до прошлой субботы болельщики «Интера» «гудели» на весь Милан. В тот день 11 лет назад черно-синие под руководством Жозе Моуринью выиграли Лигу чемпионов. Уникальным получился и весь сезон в целом: команда также взяла скудетто и Кубок Италии.

Оставленный позади «Милан»

В мае 2011-го веселилась уже другая часть города — та, что болеет за «Милан». Красно-черных, ставших первыми в серии А, тренировал Массимилиано Аллегри, одной из главных звезд в составе был Златан Ибрагимович, который выступает за клуб и сейчас. После этого поводов поставить на уши Пьяццо Дуомо и Кастелло Сфорцеско у местных тифози не возникало: скудетто на девять лет уехало в Турин. И вот чемпионство вернулось в Милан.

Кстати, у болельщиков «Интера» двойная радость: не просто золото спустя 11 лет, но и превосходство над «Миланом» по числу побед в лиге — теперь соотношение стало 19 против 18. Понятно, что титул 2006 года те, кто не любит черно-синих, всегда будут называть «картонным» (он получен из-за знаменитой дисквалификации «Ювентуса»), но статистика никуда не денется.

2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP

Мэр под ударом критики

Когда в 2010 году центр города разрывали болельщики «Интера», а год спустя здесь же веселились фанаты «Милана», это выглядело естественно. Ни о каком коронавирусе тогда никто не слышал, никаких ограничений не было и в помине, а об обязательном передвижении в медицинских масках не мог подумать даже сумасшедший.

Но нынешняя Италия живет в условиях пандемии, так что празднования вызвали огромный резонанс, выходящий далеко за рамки футбола. Да, с 26 апреля почти по всей стране — и в Милане в том числе — произошли солидные послабления режима, а вакцинация наконец приняла серьезные масштабы: настоящий прорыв в этом плане пришелся как раз на стык апреля и мая. Все это так, но более 30 тысяч болельщиков «Интера», которые собрались на центральных улицах и площадях города, — настолько непривычная картина, что она не могла не вызвать жесткой полемики.

Мэра Милана Салу (между прочим, болельщика «Интера») обвиняют в том, что он не принял превентивных мер против скопления толп. Те же, кто не любит футбол (да, на Апеннинах есть и такие), упрекают тиффози черно-синих, целыми семьями вышедших отмечать успех на воздух, в создании нового очага коронавируса. Да, в отличие от 2010 и 2011 годов болельщики не могли куролесить всю ночь, ведь в Милане по-прежнему действует комендантский час с десяти вечера до пяти утра. Однако и с 17.00 («Интер» стал чемпионом в 16.52 по местному времени) до 22.00 братания и безмасочного скакания с карабканием на памятники архитектуры хватило с лихвой.

Хочется верить, что нового резкого всплеска заболеваемости получится избежать, но последствия гуляний станут понятны только дней через десять. Так говорят местные вирусологи.

Антонио Конте. Фото AFP

Триумф Конте и Маротты

Ну а что же сам «Интер»? Главный творец победы Антонио Конте улыбался в прямом вечернем эфире канала Sky Sport, наверное, чаще, чем за всю свою предыдущую карьеру. Конте ведь не просто добыл скудетто «Интеру»: самое главное для него то, что он прервал гегемонию «Ювентуса», с которым Антонио очень долго ассоциировался — сначала как игрок, а затем как тренер. В свое время Конте не очень хорошо расстался с туринским клубом, и отобрать у него титул — высшее наслаждение для злопамятного специалиста.

Не меньше радуется и другой бывший творец успехов «Старой синьоры», вице-президент «Интера» по спортивным вопросам Джузеппе Маротта. Его уход из «Юве» тоже получился немирным. И вот за два сезона Маротта сделал все, что показать туринцам, чего он стоит в этой жизни. Именно Беппе настоял на том, чтобы китайские хозяева «Интера» поменяли Лучано Спаллетти (а тот ведь только продлил контракт) на Антонио Конте. Маротта рискнул своим именем — и выиграл!

2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP

Забытый Спаллетти

А вот наш хороший знакомый Лучано попал в связи с этим в двойственную ситуацию. С одной стороны, Спаллетти за последние два сезона получил по своему завершающемуся только сейчас контракту большую сумму — около 10 миллионов евро. Что безусловный плюс для человека, который очень трепетно относится к деньгам. Но с другой — на фоне нынешнего триумфа Конте бывший тренер «Зенита» получил сильнейший удар по своему самолюбию. Никто уже и не вспоминает, что именно при Лучано черно-синие вернулись в Лигу чемпионов. Сейчас Конте супергерой, а Спаллетти — мало кому интересный персонаж.

Это, наверное, несправедливо по отношению к одному из лучших итальянских тренеров. Но такова реальность: Конте взял уже пятый чемпионский титул в одной из европейских лиг топ-5 (три с «Ювентусом», по одному с «Челси» и «Интером»), а у Спаллетти нет такого ни одного.

Впрочем, Лучано вот-вот должен возобновить активную карьеру. Может быть, кто-то предоставит ему новый шанс побороться за золото в серии А или другом турнире из большой пятерки.