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Скудетто «Интера» может вызвать новую вспышку коронавируса

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
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Сегодня, 16:45
Милан
2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP 2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP 2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP 2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP Антонио Конте. Фото AFP
2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP
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Рассказываем, что происходило в Милане после того, как черно-синие стали чемпионами
1&nbsp;мая. Кротоне. &laquo;Кротоне&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. 69-я минута. Гости празднуют первый гол.«Интер» — чемпион, Конте — крутой. Но доминировать, как «Ювентус», они не смогут

Ночь с 22 на 23 мая 2010 года. Именно тогда последний раз до прошлой субботы болельщики «Интера» «гудели» на весь Милан. В тот день 11 лет назад черно-синие под руководством Жозе Моуринью выиграли Лигу чемпионов. Уникальным получился и весь сезон в целом: команда также взяла скудетто и Кубок Италии.

Оставленный позади «Милан»

В мае 2011-го веселилась уже другая часть города — та, что болеет за «Милан». Красно-черных, ставших первыми в серии А, тренировал Массимилиано Аллегри, одной из главных звезд в составе был Златан Ибрагимович, который выступает за клуб и сейчас. После этого поводов поставить на уши Пьяццо Дуомо и Кастелло Сфорцеско у местных тифози не возникало: скудетто на девять лет уехало в Турин. И вот чемпионство вернулось в Милан.

Кстати, у болельщиков «Интера» двойная радость: не просто золото спустя 11 лет, но и превосходство над «Миланом» по числу побед в лиге — теперь соотношение стало 19 против 18. Понятно, что титул 2006 года те, кто не любит черно-синих, всегда будут называть «картонным» (он получен из-за знаменитой дисквалификации «Ювентуса»), но статистика никуда не денется.

2 мая. Милан. Болельщики "Интера" празднуют чемпионство. Фото AFP
2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP

Мэр под ударом критики

Когда в 2010 году центр города разрывали болельщики «Интера», а год спустя здесь же веселились фанаты «Милана», это выглядело естественно. Ни о каком коронавирусе тогда никто не слышал, никаких ограничений не было и в помине, а об обязательном передвижении в медицинских масках не мог подумать даже сумасшедший.

Но нынешняя Италия живет в условиях пандемии, так что празднования вызвали огромный резонанс, выходящий далеко за рамки футбола. Да, с 26 апреля почти по всей стране — и в Милане в том числе — произошли солидные послабления режима, а вакцинация наконец приняла серьезные масштабы: настоящий прорыв в этом плане пришелся как раз на стык апреля и мая. Все это так, но более 30 тысяч болельщиков «Интера», которые собрались на центральных улицах и площадях города, — настолько непривычная картина, что она не могла не вызвать жесткой полемики.

Мэра Милана Салу (между прочим, болельщика «Интера») обвиняют в том, что он не принял превентивных мер против скопления толп. Те же, кто не любит футбол (да, на Апеннинах есть и такие), упрекают тиффози черно-синих, целыми семьями вышедших отмечать успех на воздух, в создании нового очага коронавируса. Да, в отличие от 2010 и 2011 годов болельщики не могли куролесить всю ночь, ведь в Милане по-прежнему действует комендантский час с десяти вечера до пяти утра. Однако и с 17.00 («Интер» стал чемпионом в 16.52 по местному времени) до 22.00 братания и безмасочного скакания с карабканием на памятники архитектуры хватило с лихвой.

Хочется верить, что нового резкого всплеска заболеваемости получится избежать, но последствия гуляний станут понятны только дней через десять. Так говорят местные вирусологи.

Антонио Конте. Фото AFP
Антонио Конте. Фото AFP

Триумф Конте и Маротты

Ну а что же сам «Интер»? Главный творец победы Антонио Конте улыбался в прямом вечернем эфире канала Sky Sport, наверное, чаще, чем за всю свою предыдущую карьеру. Конте ведь не просто добыл скудетто «Интеру»: самое главное для него то, что он прервал гегемонию «Ювентуса», с которым Антонио очень долго ассоциировался — сначала как игрок, а затем как тренер. В свое время Конте не очень хорошо расстался с туринским клубом, и отобрать у него титул — высшее наслаждение для злопамятного специалиста.

Не меньше радуется и другой бывший творец успехов «Старой синьоры», вице-президент «Интера» по спортивным вопросам Джузеппе Маротта. Его уход из «Юве» тоже получился немирным. И вот за два сезона Маротта сделал все, что показать туринцам, чего он стоит в этой жизни. Именно Беппе настоял на том, чтобы китайские хозяева «Интера» поменяли Лучано Спаллетти (а тот ведь только продлил контракт) на Антонио Конте. Маротта рискнул своим именем — и выиграл!

2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP
2 мая. Милан. Болельщики «Интера» празднуют чемпионство. Фото AFP

Забытый Спаллетти

А вот наш хороший знакомый Лучано попал в связи с этим в двойственную ситуацию. С одной стороны, Спаллетти за последние два сезона получил по своему завершающемуся только сейчас контракту большую сумму — около 10 миллионов евро. Что безусловный плюс для человека, который очень трепетно относится к деньгам. Но с другой — на фоне нынешнего триумфа Конте бывший тренер «Зенита» получил сильнейший удар по своему самолюбию. Никто уже и не вспоминает, что именно при Лучано черно-синие вернулись в Лигу чемпионов. Сейчас Конте супергерой, а Спаллетти — мало кому интересный персонаж.

Это, наверное, несправедливо по отношению к одному из лучших итальянских тренеров. Но такова реальность: Конте взял уже пятый чемпионский титул в одной из европейских лиг топ-5 (три с «Ювентусом», по одному с «Челси» и «Интером»), а у Спаллетти нет такого ни одного.

Впрочем, Лучано вот-вот должен возобновить активную карьеру. Может быть, кто-то предоставит ему новый шанс побороться за золото в серии А или другом турнире из большой пятерки.

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