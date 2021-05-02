Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: Зидан не отпустил Симеоне в отрыв

«Эльче» — «Атлетико» — 0:1 (Льоренте, 23)

Сенсационное поражение «Барселоны» от «Гранады», из-за которого каталонцы упустили возможность стать единоличным лидеров, вдохновило конкурентов сине-гранатовых. «Атлетико» в итоге набрал три очка в исключительно нервной игре, где Луису Суаресу не везло весь первый тайм. Уругваец мог стать автором хет-трика, однако сначала промахнулся из убойной позиции, потом подсказка ВАР привела к отмене его гола из-за микроскопического офсайда, и, наконец, посмотревший повтор арбитр отменил пенальти в ворота «Эльче».

Словно на контрасте Льоренте забил не без помощи рикошета, и стал самым результативным игроком «матрасников» в этом чемпионате с 12 голами и 10 передачами. Такой прогресс объясняется сменой позиции полузащитника, и это одна из находок Диего Симеоне, который в субботу провел рекордный для аргентинских тренеров 360-й матч в ла лиге. Отметить стоит и голкипера мадридцев Облака, который довел число игр в испанском первенстве до 225. Среди легионеров «Атлетико» это третий результат после Година (277) и Филипе Луиса (240).

Кроме того, словенский голкипер — гроза пенальтистов. Из четырех 11-метровых в этом сезоне ему забил только коллега по амплуа Дмитрович, и в добавленное время репутация Облака настолько напугал Фиделя, что тот с «точки» направил мяч в штангу. Она сохранила для мадридцев важнейшую победу и спасла Льоренте, который едва не превратился в антигероя, глупо сыграв рукой в площади ворот.

«Реал» — «Осасуна» — 2:0 (Эдер Милитау, 76. Каземиру, 79)

Перед визитом на «Стэмфорд Бридж» Зинедин Зидан оставил в запасе Крооса и Модрича. В их отсутствие ярко смотрелся начавший игру с первых минут Азар. Он и сам мог забить, и моменты партнерам создавал. Однако рекордные для этого сезона 13 ударов к перерыву так и не принесли сливочным успех.

13 — @realmadriden have made 13 shots vs Osasuna at the half time, more than any other first half in a single game for them in all comps being the local team to have made the most shots without scoring in this half in #LaLiga this season level with Barcelona vs Levante(13). Edge pic.twitter.com/V2ILqOoJpy — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2021

Когда же стало казаться, что «Реал» близок к прощанию с титулом, мадридцев выручил неожиданный герой, хотя и до своего первого гола в ла лиге Эдер Милитау был одним из самых активных участников осады ворот «Осасуны». Очередной же результативный пас Бензема получился курьезным. Точнее, этого эпитета заслуживает удар Каземиру, который даже не бил, а не слишком удачно обработал передачу, но поймал вратаря на противоходе. Но когда ты проводишь самый результативный сезон в карьере (6 мячей), без везения обойтись невозможно. Тем более, в юбилейной — 200-й игре в чемпионате. Теперь, независимо от воскресного матча «Барселоны», «Королевский клуб» сохранит за собой второе место.

Англия: 700 голов эпохи Гвардьолы, Тухель уже превзошел Лэмпарда

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:2 (Агуэро, 57. Ферран Торрес, 59)

Команда Хосепа Гвардьолы оставила слишком много эмоций в Лиге чемпионов, поэтому наблюдать за игрой в первом тайме было сложно. «Горожане» владели преимуществом, но делали все автоматически. Эмоции же подарил выстрел в ближнюю «девятку» в исполнении Агуэро, который стал для аргентинца 255-м голом в европейских лигах. Это 15-й результат в истории, и теперь в рейтинге всех времен Кун идет вровень с чемпионом Европы-1984 Бернаром Лякомбом и снайпером сборной Англии 50-х годов прошлого века Нэтом Лофтхаусом.

Ну а «Сити» уже в воскресенье может стать чемпионом, если «МЮ» в главном матче тура проиграет «Ливерпулю». Однако при любом раскладе у «горожан» останется еще один стимул в АПЛ. В субботу они победили на выезде 11-й раз подряд, повторив собственный результат 2017 года и рекорд «Челси»-2008. Чтобы оформить абсолютно лучшую серию в истории, нужно 14 мая набрать три очка в Ньюкасле. А пока «Сити» довел до круглой цифры 700 число голов в эпоху Гвардьолы. Всего за 288 матчей!

?? Goals (all competitions) since Pep Guardiola took over at Manchester City:



? Man City — 700

? Liverpool — 543

?? Tottenham — 532

? Arsenal — 522

? Chelsea — 515

? Man United — 512

? Leicester — 371



? Style, substance & now on the verge of his third #EPL crown. pic.twitter.com/KspJc9gtsj — Futaa.com (@Futaacom) May 1, 2021

«Челси» — «Фулхэм» — 2:0 (Хаверц, 10, 49)

Синие выиграли важнейший матч в борьбе за место в Лиге чемпионов, наполовину поменяв состав образца матча с «Реалом». Возможно, этим можно объяснить тот факт, что проведшему очередной «сухой» матч Менди пришлось совершить несколько впечатляющих сэйвов. Надо отметить классную игру Маунта и дубль Хаверца, а глобально текущий результат — заслуга Томаса Тухеля. С момента назначения немца «Челси» набрал в 15 матчах чемпионата 32 очка. На три больше, чем было у Фрэнка Лэмпарда, которого уволили после 19-го тура.

Италия: отложить чемпионство «Интера» может только «Аталанта»

«Кротоне» — «Интер» — 0:2 (Эриксен, 69. Хакими, 90+2)

В последних семи турах у лидера чемпионата Италии набралось десять попаданий в каркас ворот. Столько же было в 32 предыдущих матчах серии А, и только двумя штангами можно объяснить нулевую ничью по итогам первого тайма в противостоянии с командой, которая теперь официально оформила вылет во второй дивизион. Но, конечно, разница в классе сказалась, и ключевым решением стали проведенные Антонио Конте замены.

20+10 — Romelu Lukaku is the first player able to score 20+ goals and deliver 10+ assists in a single Serie A season since Opta started to collect this data (since 2004/05). Polyhedric.#CrotoneInter pic.twitter.com/n7KceOGd0X — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 1, 2021

Победным оказался фирменный дальний удар начинавшего встречу на скамейке запасных Эриксена, а Лукаку, не сумев забить, выступил в роли ассистента. Теперь у бельгийца кроме 21 гола еще и 10 результативных передач. Повторивший результат прошлого сезона и уже набравший 82 очка «Интер» стал недосягаем для «Ювентуса», так что после девяти триумфальных лет эра «Старой синьоры» официально закончилась. Математически шансы догнать лидера остались только у «Аталанты», но если она в воскресенье не обыграет «Сассуоло», миланский клуб станет чемпионом «на диване». Хотя, судя по послематчевым эмоциям игроков «Интера», они уже сейчас чувствуют себя победителями.

«Милан» — «Беневенто» — 2:0 (Хакан Чалханоглу, 6. Эрнандез, 60)

Вторая миланская команда давно выбыла из гонки за титулом, а после двух поражений и вовсе выпала из лигочемпионского квартета. Однако встреча с находящимся в зоне вылета «Беневенто» позволила выйти из пике. В этом плане помог быстрый гол Хакана Чалханоглу, который довел число своих голов в чемпионатах топ-5 до 50. Когда же соперник провел несколько тревожных для «Милана» атак, Эрнандез успел на добивание после удара Ибрагимовича. Красно-черные набрали максимальные с 2013 года 69 очков и взлетели с пятого места на второе. Стефано Пиоли остается ждать, чем ответят «Аталанта», «Ювентус» и «Наполи».

Франция: Париж лидировал четыре часа

«ПСЖ» — «Ланс» — 2:1 (Неймар, 33. Маркиньюс, 59 — Ганаго, 61)

«Лилль» — «Ницца» — 2:0 (Бурак Йылмаз, 13. Зеки Челик, 56)

Конкуренты «Монако» в борьбе за чемпионский титул не дали монегаскам шансов сократить отставание. «ПСЖ», играя без Мбаппе, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны «Ланса», занимающего высокое для выходца из второго дивизиона пятое место. Однако первая же ошибка гостей обернулась голом Неймара. Он словно получил дополнительный подарок к призу «Золотая самба», который ему вручили как лучшему из играющих в Европе бразильцев по итогам 2020 года.

Лауреат еще и подачей углового на удвоившего счет Маркиньюса отметился. Теперь на счету Неймара 130 результативных баллов за «ПСЖ» с учетом всех турниров. Он сам забил 85 мячей и еще 45 раз ассистировал партнерам в 111 играх за парижан. Бразилец — самый эффективный футболист лиги 1, а чемпионы Франции впервые под началом Маурисио Покеттино выиграли четыре матча подряд и вышли на первое место.

Правда, всего на четыре часа, так как «Лилль» зубами вцепился в мечту о титуле, а ключевой фигурой на финишном отрезке становится Бурак Йылмаз. В прошлом туре 35-летний турок вытянул игру в Лионе. Сейчас открыл счет, а интригу убил партнер ветерана по сборной Зеки Челик. «Ницца» к тому моменту осталась в меньшинстве, поэтому оставалось лишь дождаться финального свистка.

Германия: разгром без Холанна

«Боруссия» Д — «Хольштайн Киль» — 5:0 (Рейна, 16, 22. Ройс, 26. Т.Азар, 32. Беллингем, 42)

Вслед за «Лейпцигом» вторым финалистом Кубка Германии стала «Боруссия». Через неделю эти команды проведут репетицию в бундеслиге, которая станет для Дортмунда ключевым сражением за путевку в Лигу чемпионов. В субботу же «шмели» в буквальном смысле уничтожили соперника, который претендует на выход в высший дивизион, а в кубковом турнире запомнился победой над «Баварией».

Однако в субботу «Хольштайн Киль» превратился в грушу для битья даже в отсутствие получившего травму Холанна, который радовался за своих одноклубников, сидя на трибуне. Четыре гола «шмели» забили при пяти ударах в створ, а пяти мячей в первом тайме в полуфинале немецкого кубка не забивали никогда.

Статистика дня

5 голов в первом тайме матча чемпионата Турции впервые в своей истории забил «Бешикташ».

19 раз попали в этом сезоне в каркас ворот футболисты «Вероны». Это самый невезучий для команды сезон с 2005 года.

350 матчей провел в ла лиге полузащитник «Атлетико» Коке. За всю историю клуба больше сыграли только Абелардо (410) и Реньонес (367).