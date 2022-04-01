Кака прокомментировал поражение сборной Италии в стыковом матче к ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Милана» Кака поделился эмоциями от поражения сборной Италии в стыковом матче к ЧМ против Северной Македонии (0:1).

«Очень жаль, что сборная Италии не выступит на чемпионате мира. Без них турнир будет не таким интересным. Но это некий сигнал для сборной Италии», — цитирует Кака Football Italia.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка проходит на данный момент в Дохе.