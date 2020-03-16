Защитник «Сампдории» Колли опроверг информацию о своем заражении коронавирусом

Защитник «Сампдории» Омар Колли записал для своего Instagram видео, в ходе которого сообщил, что подозрения о его заражении коронавирусом оказались ложными.

— Хочу поблагодарить «Сампдорию» за помощь и за поддержку, а также помолиться за людей, которые столкнулись с этим вирусом, и смелых врачей, медсестер и медицинских экспертов, которые круглые сутки сражаются с бедой, — cказал Колли. — Оставайтесь дома и будьте в безопасности.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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