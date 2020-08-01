«Ювентус» согласился продать Ругани «Лестеру»

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани близок летом к переходу в «Лестер». Туринский клуб готова отпустить 26-летнего итальянца в английский клуб при условии, если «лисы» готовы будут отдать за игрока 25 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, что «Вулверхэмптон» также претендует на Ругани.

В текущем сезоне на счету защитника 9 матчей в рамках серии А. Он стал одним из первых футболистов, который сообщил, что заболел коронавирусом.