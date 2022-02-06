«Ювентус» предложил Дембеле контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год

«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Туринский клуб готов заключить с ним контракт летом, когда игрок получит статус свободного агента, сообщает Sport.es.

«Бьянконери» готовы заплатить Дембеле бонус за подписание и выплачивать ему зарплату около 10 миллионов евро после налогов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет расстаться с Дембеле. Однако он отказался и намерен отработать контракт до конца, то есть до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.