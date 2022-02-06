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Сегодня, 13:55

В Италии сообщили, что «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не найдет ему клуб в России

«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если он не перейдет в российский клуб
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Getty Images

«Фиорентина» еще надеется продать нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно, сообщает Fiorentina News со ссылкой на La Nazione.

В стане «фиалок» рассчитывают продать 30-летнего нападающего по низкой цене до 22 февраля, когда в России закроется трансферное окно. В противном случае клуб пойдет на расторжение контракта и выплату выходного пособия.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Александр Кокорин
ФК Фиорентина
1
3
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И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
3
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 - : -
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 - : -
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 - : -
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 - : -
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 - : -
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