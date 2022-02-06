В Италии сообщили, что «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не найдет ему клуб в России

«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если он не перейдет в российский клуб

«Фиорентина» еще надеется продать нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно, сообщает Fiorentina News со ссылкой на La Nazione.

В стане «фиалок» рассчитывают продать 30-летнего нападающего по низкой цене до 22 февраля, когда в России закроется трансферное окно. В противном случае клуб пойдет на расторжение контракта и выплату выходного пособия.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.