«Аталанта» проиграла «Кальяри». Миранчук пропустил матч из-за травмы
«Аталанта» без Миранчука проиграла «Кальяри» в матче чемпионата Италии
«Аталанта» потерпела поражение от «Кальяри» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.
В составе гостей дублем отметился Гастон Перейро. У хозяев единственный мяч забил Хосе Паломино.
На 52-й минуте игры красную карточку получил игрок бергамского клуба Хуан Муссо.
Напомним, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил матч из-за травмы.
Таким образом, «Кальяри» набрал 20 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице серия А. «Аталанта» с 43 баллами остался на четвертой позиции.
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|0 : 0
|5.02
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|
Интер – Милан
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|0 : 3
|6.02
|14:30
|
Аталанта – Кальяри
|1 : 2
|6.02
|17:00
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|6.02
|17:00
|
Венеция – Наполи
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|6.02
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|6.02
|20:00
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