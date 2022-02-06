«Аталанта» проиграла «Кальяри». Миранчук пропустил матч из-за травмы

«Аталанта» без Миранчука проиграла «Кальяри» в матче чемпионата Италии

«Аталанта» потерпела поражение от «Кальяри» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.

В составе гостей дублем отметился Гастон Перейро. У хозяев единственный мяч забил Хосе Паломино.

На 52-й минуте игры красную карточку получил игрок бергамского клуба Хуан Муссо.

Напомним, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил матч из-за травмы.

Таким образом, «Кальяри» набрал 20 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице серия А. «Аталанта» с 43 баллами остался на четвертой позиции.