«Ювентус» хочет продлить с Данило контракт до 2025 года

«Ювентус» планирует подписать новый контракт с защитником Данило, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб приступил к переговорам с бразильцем о продлении контракта до лета 2025 года.

Нынешнее соглашение игрока с «Юве» истекает летом 2024 года. В составе туринцев 31-летний защитник играет с 2019 года.