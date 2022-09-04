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4 сентября, 08:48

«Ювентус» хочет продлить с Данило контракт до 2025 года

Виктория Кравченко
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«Ювентус» планирует подписать новый контракт с защитником Данило, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб приступил к переговорам с бразильцем о продлении контракта до лета 2025 года.

Нынешнее соглашение игрока с «Юве» истекает летом 2024 года. В составе туринцев 31-летний защитник играет с 2019 года.

Данило Луис да Силва (Данило)
ФК Ювентус
0
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Жерар Деулофеу

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