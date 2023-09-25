Шомуродов среди худших, Миранчук остался в запасе

В 5-м туре серии А «Аталанта» победила дома «Кальяри» со счетом 2:0.

Россиянин Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты», а узбекский форвард Элдор Шомуродов вышел в стартовом составе «Кальяри» и провел на поле 78 минут.

La Gazzetta dello Sport поставила Шомуродову оценку 5,0 — это самый низкий балл в его команде. Его удостоились еще три игрока команды с Сардинии.

«Он нанес один удар головой мимо ворот, а затем исчез из поля зрения» — пишет издание про форварда, которого «Рома» отдала «Кальяри» в аренду до конца сезона.

Это был первый выход Шомуродова в стартовом составе «Кальяри». В шести матчах за этот клуб — с учетом Кубка Италии — у 28-летнего узбека не было результативных действий.

«Аталанта» располагается на 6 месте в таблице серии А с 9 очками. «Кальяри» имеет в своем активе всего 2 очка и находится в зоне вылета — на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице.