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Шомуродов среди худших, Миранчук остался в запасе

Георгий Кудинов
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В 5-м туре серии А «Аталанта» победила дома «Кальяри» со счетом 2:0.

Россиянин Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты», а узбекский форвард Элдор Шомуродов вышел в стартовом составе «Кальяри» и провел на поле 78 минут.

La Gazzetta dello Sport поставила Шомуродову оценку 5,0 — это самый низкий балл в его команде. Его удостоились еще три игрока команды с Сардинии.

«Он нанес один удар головой мимо ворот, а затем исчез из поля зрения» — пишет издание про форварда, которого «Рома» отдала «Кальяри» в аренду до конца сезона.

Это был первый выход Шомуродова в стартовом составе «Кальяри». В шести матчах за этот клуб — с учетом Кубка Италии — у 28-летнего узбека не было результативных действий.

«Аталанта» располагается на 6 месте в таблице серии А с 9 очками. «Кальяри» имеет в своем активе всего 2 очка и находится в зоне вылета — на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице.

Алексей Миранчук
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Аталанта
ФК Кальяри
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
20
 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
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