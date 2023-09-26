Гонсалес согласился подписать новый контракт с «Фиорентиной»

Вингер «Фиорентины» Николас Гонсалес в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже согласовали условия долгосрочного соглашения. Все документы готовы и осталось только подписать их.

Напомним, что летом «Фиорентина» отклонила официальное предложение «Брентфорда» по 25-летнему игроку в размере более 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Гонсалес забил два гола и сделал одну передачу в четырех матчах серии А. Также на его счету три игры в Лиге конференций и два забитых мяча. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.