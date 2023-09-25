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Кварацхелию признали лучшим игроком матча «Наполи» с «Болоньей»

Георгий Кудинов
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Хвича Кварацхелия (справа).
Фото Reuters

В 5-м туре серии А «Наполи» сыграл в гостях вничью 0:0 с «Болоньей».

La Gazzetta dello Sport назвала Хвичу Кварацхелию лучшим в рядах неаполитанцев со скромной для такого случая оценкой 6,5.

«Это не лучшая версия Квары, но он был лучшим среди своих партнеров. Он дважды бил по воротам, заработал пенальти и в целом все время пытался нагнетать давление. Вот только он перестал забивать голы» — пишет издание.

После 5 туров у «Наполи» под руководством Руди Гарсии седьмое место в турнирной таблице при 2 победах, 2 поражениях и 1 ничьей, разница забитых и пропущенных голов — 8-5.

Год назад «Наполи», который на тот момент возглавлял Лучано Спаллетти, шел после 5-го тура на втором месте: 3 победы и 2 ничьи при 12 забитых голах и 4 пропущенных.

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 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
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 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
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 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
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 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
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