«Ювентус» согласовал все детали контракт с Погба

«Ювентус» согласовал контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным инсайдера, соглашение будет подписано в начале июля, все детали контракта согласованы. Погба прибудет в Италию через две недели.

Ранее сообщалось, что 29-летний француз подпишет контракт на четыре года. Его зарплата составит 8 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

В начале июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Отметим, что в 2016 году «МЮ» купил полузащитника у «Ювентуса», по данным Transfermarkt, за 105 миллионов евро.