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Милинкович-Савич находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»

19:38
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может покинуть клуб в летнее трансферное окно. На игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.

Контракт центрального полузащитника с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Милинковича-Савича в 70 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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