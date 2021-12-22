Милинкович-Савич находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»
19:38
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может покинуть клуб в летнее трансферное окно. На игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.
Контракт центрального полузащитника с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Милинковича-Савича в 70 миллионов евро.
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