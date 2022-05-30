В «Интере» надеются, что Дибала будет выступать за команду в следующем сезоне

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что клуб хочет заключить контракт с нападающим Пауло Дибала.

«Мы надеемся на то, что Дибала будет выступать за «Интер» в следующем сезоне», — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.

Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года. Форвард уже объявил, что покинет клуб.

Сообщалось, что «Интер» предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.