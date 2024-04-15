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Леау — о матче с «Сассуоло»: «Нельзя, чтобы твои страхи тебя одолели»

Виктория Кравченко
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Форвард «Милана» Рафаэль Леау отреагировал на ничью команды против «Сассуоло» в матче серии А (3:3).

«Нельзя, чтобы твои страхи тебя одолели. Мы скорее живы, чем мертвы», — написал футболист в соцсетях.

«Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сассуоло» 26 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.

В четверг команда сыграет в ответном матче с «Ромой» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Первая встреча завершилась в пользу римлян — 1:0.

Рафаэл Леау
ФК Милан
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Жиру обратился к болельщикам после ничьей с «Сассуоло»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
18
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 - : -
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 - : -
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Наполи

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

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Оливье Жиру

Милан

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Рома

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И К Ж
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Антуан Макумбу

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Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
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