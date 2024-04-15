Леау — о матче с «Сассуоло»: «Нельзя, чтобы твои страхи тебя одолели»

Форвард «Милана» Рафаэль Леау отреагировал на ничью команды против «Сассуоло» в матче серии А (3:3).

«Нельзя, чтобы твои страхи тебя одолели. Мы скорее живы, чем мертвы», — написал футболист в соцсетях.

«Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сассуоло» 26 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.

В четверг команда сыграет в ответном матче с «Ромой» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Первая встреча завершилась в пользу римлян — 1:0.