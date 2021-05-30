«Лацио» претендует на Боатенга
06:15
«Лацио» интересуется защитником Джеромом Боатенгом, сообщает Calciomercato.
По информации источника, римляне ведут переговоры с 32-летним немцем, который покидает «Баварию» на правах свободного агента. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а шансы клуба на подписание контракта с игроком оцениваются как высокие.
Боатенг выступал за «Баварию» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей за мюнхенцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
28 мая сообщалось, что Боатенгом интересуется другой клуб из Рима — «Рома».
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-lazio-blitz-per-jerome-boateng-trattativa-ben-avviata-1540911
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