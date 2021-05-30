Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Лацио» претендует на Боатенга

06:15
Теги:

«Лацио» интересуется защитником Джеромом Боатенгом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне ведут переговоры с 32-летним немцем, который покидает «Баварию» на правах свободного агента. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а шансы клуба на подписание контракта с игроком оцениваются как высокие.

Боатенг выступал за «Баварию» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей за мюнхенцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

28 мая сообщалось, что Боатенгом интересуется другой клуб из Рима — «Рома».

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-lazio-blitz-per-jerome-boateng-trattativa-ben-avviata-1540911

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 29 мая: Россия — Швейцария и другие матчи
Третьяк — о победе над Швейцарией: «Раньше мы такого не давали»
«Челси» — лучшая команда в Европе. А Гвардиола снова совершил харакири и все испортил

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд