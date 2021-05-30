«Лацио» претендует на Боатенга

«Лацио» интересуется защитником Джеромом Боатенгом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне ведут переговоры с 32-летним немцем, который покидает «Баварию» на правах свободного агента. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а шансы клуба на подписание контракта с игроком оцениваются как высокие.

Боатенг выступал за «Баварию» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей за мюнхенцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

28 мая сообщалось, что Боатенгом интересуется другой клуб из Рима — «Рома».