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Будущее Мхитаряна в «Роме» может определиться в ближайшие два дня

08:43
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«Рома» предлагает новый контракт полузащитнику Генриху Мхитаряну, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римляне предлагают 32-летнему армянину соглашение до 2023 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро плюс бонусы. Сообщается, что футболист должен дать ответ клубу в ближайшие 48 часов.

В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 46 матчей за «Рому», на его счету 15 голов и 13 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.

29 мая сообщалось, что Мхитарян отклонил предложение «Зенита».

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