Будущее Мхитаряна в «Роме» может определиться в ближайшие два дня

«Рома» предлагает новый контракт полузащитнику Генриху Мхитаряну, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римляне предлагают 32-летнему армянину соглашение до 2023 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро плюс бонусы. Сообщается, что футболист должен дать ответ клубу в ближайшие 48 часов.

#ASRoma want to extend Henrikh #Mkhitaryan's: offered contract until 2023 (€ 4,5M/year + add-ons). The former Arsenal and ManUnited player will give an answer within the next 48 hours. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 30, 2021

В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 46 матчей за «Рому», на его счету 15 голов и 13 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.

29 мая сообщалось, что Мхитарян отклонил предложение «Зенита».