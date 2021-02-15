Конте прокомментировал выход «Интера» на первое место в серии А

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (3:1).

«Попасть на вершину таблицы — это та цель, которую мы преследовали долгое время и которую достигли по итогам игры с очень сильной командой. Я поздравляю «Лацио» и Симоне Индзаги — у них мощная, организованная и качественная команда.

Я рад за ребят, это неизбежно должно стать для нас отправной точкой, а не финишем. Мы знаем, что следующая игра — дерби с «Миланом». Очевидно, что находиться впереди них в таблице намного лучше. Это будет увлекательная игра между двумя командами, у которых большие амбиции», — приводит слова Конте Football Italia.

После этого матча «Интер» с 50 очками поднялся на первое место в серии А, «Лацио» с 40 очками — на седьмой строчке.