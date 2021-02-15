Индзаги прокомментировал поражение «Лацио» в матче с «Интером»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:3).

«Есть сожаления, потому что, наверное, мы могли бы набрать больше очков. Мы знали, что «Интер» может играть так, у нас было больше владения мячом и передач, поэтому нам жаль проигрывать.

Мы всю неделю тренировали Ачерби для защиты от Лукаку, но в последний момент мы потеряли Стефана Раду, так что это изменило наши планы», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

После этого матча «Интер» с 50 очками поднялся на первое место в серии А, «Лацио» с 40 очками — на седьмой строчке.