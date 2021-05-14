Конте поделился эмоциями от победы «Интера» в чемпионате Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу в серии А. До этого 9 лет подряд чемпионом страны становился «Ювентус».

«Понятно, что когда сталкиваешься с лучшими, у тебя есть возможность понять свой уровень. Победа над командой, которая выигрывала скудетто девять лет подряд и создала значительную пропасть, имела для меня большое значение с точки зрения самооценки и самосознания.

Я предсказывал очень напряженный чемпионат, и он действительно был таким, за исключением «Интера», который пошел своим путем и дошел до финиша. Наша команда сделала необычайные вещи и оторвалась от других. Мы совершили что-то неожиданное, в том числе с точки зрения того, как это было сделано», - приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на InterTV.

2 мая «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2020/21. Это их 19-й чемпионский титул в истории. В последний раз клуб побеждал в серии А в сезоне-2009/10.