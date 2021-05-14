Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии.

«Я поздравляю «Интер» с чемпионством, эта команда была лучше, целостнее и голоднее до победы, чем мы. Я сожалею, что иногда некоторые футболисты не могли нам помочь, но сожаления — часть амбиций. Завтра мы сыграем против новоиспеченного чемпиона, это мотивация. Не стоит забывать, что мы боремся за выход в Лигу чемпионов. Еще раз поздравляю «Интер», но мы могли сделать больше в нынешнем сезоне», — приводит Football Italia слова Пирло.

«Интер» досрочно гарантировал себе чемпионство по итогам сезона-2020/21.

Матч 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» состоится в субботу, 15 мая. Начало встречи — в 19.00 (мск).