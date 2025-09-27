«Комо» и «Кремонезе» сыграли вничью в серии А

«Комо» на своем поле сыграл вничью с «Кремонезе» в матче 5-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 32-й минуте открыл полузащитник хозяев Нико Пас. Гости отыгрались благодаря голу Федерико Баскиротто на 69-й минуте.

В концовке «Комо» остался в меньшинстве — на 82-й минуте красную карточку получил Хесус Родригес.

«Комо» (8 очков) поднялся на седьмое место в серии А. «Кремонезе» (9) вышел на пятую позицию.