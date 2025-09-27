«Кальяри» и «Интер» сыграют в чемпионате Италии 27 сентября

«Кальяри» и «Интер» встретятся в 5-м туре чемпионата Италии в субботу, 27 сентября. Игра на «Сардиния Арене» в Кальяри (Италия) начнется в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.

27 сентября, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 21.35 мск, за 10 минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Кальяри» — «Интер» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Кальяри» после четырех туров чемпионата Италии занимает седьмое место в турнирной таблице с 7 очками. «Интер» с 6 очками идет десятым в чемпионате.