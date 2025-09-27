«Ювентус» и «Аталанта» сыграют в чемпионате Италии 27 сентября

«Ювентус» и «Аталанта» проведут матч в 5-м туре чемпионата Италии в субботу, 27 сентября. Игру примет «Альянц Стадиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.

27 сентября, 19:00. Allianz Stadium (Турин)

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 18.55 мск, за 5 минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Аталанта» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

«Ювентус» после четырех туров чемпионата Италии занимает второе место в турнирной таблице с 10 очками. «Аталанта» с 8 очками идет пятой в чемпионате.