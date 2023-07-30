Форвард «Милана» Ребич прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем»

Нападающий «Милана» Анте Ребич прилетел в Стамбул, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в скорое время 29-летний хорват будет представлен как футболист «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что Ребич подпишет контракт до 2025 года.

Он выступал за «Милан» с 2020 года. В прошедшем сезоне форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.