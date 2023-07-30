Форвард «Милана» Ребич прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем»
Нападающий «Милана» Анте Ребич прилетел в Стамбул, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в скорое время 29-летний хорват будет представлен как футболист «Бешикташа».
Ранее сообщалось, что Ребич подпишет контракт до 2025 года.
Он выступал за «Милан» с 2020 года. В прошедшем сезоне форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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16
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17
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18
|Фрозиноне
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
|- : -
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Рома – Салернитана
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|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
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