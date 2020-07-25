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«Интер» победил «Дженоа» и вернулся на второе место в чемпионате

22:21
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В матче 36-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал «Интер». Гости победили со счетом 3:0.

В составе победителей дублем отметились Ромелу Лукаку, еще один гол забил Алексис Санчес.

«Интер» набрал 76 очков и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Дженоа» — «Интер» — 0:3 (0:1)

Голы: Лукаку, 34 (0:1). Санчес, 82 (0:2). Лукаку, 90+3 (0:3).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито, Анкерсен (Гильоне, 76), Гольданига, Ромеро, Бехрами (Шене, 59), Ровелла (Дестро, 77), Ягелло, Фавилли (Пандев, 70), Пинамонти.

«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккиа, Бираги (Янг, 84), Шкриньяр (Д`Амброзио, 64), Эриксен (Валеро, 64), Брозович, Гальярдини, Лукаку, Моузес (Кандрева, 84), Мартинес (Санчес, 64).

Предупреждения: Кришито, 16. Гальярдини, 42. Ромеро, 45. Раноккиа, 74. Ханданович, 86.

Судья: Масса (Италия).

25 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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