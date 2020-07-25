«Интер» победил «Дженоа» и вернулся на второе место в чемпионате
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал «Интер». Гости победили со счетом 3:0.
В составе победителей дублем отметились Ромелу Лукаку, еще один гол забил Алексис Санчес.
«Интер» набрал 76 очков и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице.
Чемпионат Италии. Серия А
36-й тур
«Дженоа» — «Интер» — 0:3 (0:1)
Голы: Лукаку, 34 (0:1). Санчес, 82 (0:2). Лукаку, 90+3 (0:3).
«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито, Анкерсен (Гильоне, 76), Гольданига, Ромеро, Бехрами (Шене, 59), Ровелла (Дестро, 77), Ягелло, Фавилли (Пандев, 70), Пинамонти.
«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккиа, Бираги (Янг, 84), Шкриньяр (Д`Амброзио, 64), Эриксен (Валеро, 64), Брозович, Гальярдини, Лукаку, Моузес (Кандрева, 84), Мартинес (Санчес, 64).
Предупреждения: Кришито, 16. Гальярдини, 42. Ромеро, 45. Раноккиа, 74. Ханданович, 86.
Судья: Масса (Италия).
25 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/