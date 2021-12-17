«Интер» объявил о расторжении контракта с Эриксеном
«Интер» и полузащитник Кристиан Эриксен приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба миланского клуба.
«Интер» желает Эриксену всего наилучшего в будущем. Кристиан навсегда останется частью семьи нерадзурри. Красивые моменты, голы и победы, празднование скудетто с болельщиками за пределами «Сан-Сиро» — все это останется в истории клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Интера».
В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.
Дополнительная информация:
https://www.inter.it/it/news/2021/12/17/risoluzione-consensuale-inter-christian-eriksen.html
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