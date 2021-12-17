Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Лацио» может подписать форварда «Сампдории» Дамсгора

09:15
Теги:

«Лацио» интересуется нападающим «Сампдории» Миккелем Дамсгором, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне хотят подписать 21-летнего датчанина в январе. Сообщается, что «Сампдория» готова расстаться с игроком за 25 миллионов евро, однако «Лацио» планирует снизить цену во время переговоров.

В сезоне-2021/22 Дамсгор принял участие в 8 матчах «Сампдории» и не отличился результативными действиями, в данный момент футболист восстанавливается от травмы бедра. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/lazio-idea-damsgaard-per-il-centrocampo-91210

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
Стал известен размер зарплаты задержанной в Москве главы ИФНС
0
Реклама