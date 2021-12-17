«Лацио» может подписать форварда «Сампдории» Дамсгора

«Лацио» интересуется нападающим «Сампдории» Миккелем Дамсгором, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне хотят подписать 21-летнего датчанина в январе. Сообщается, что «Сампдория» готова расстаться с игроком за 25 миллионов евро, однако «Лацио» планирует снизить цену во время переговоров.

В сезоне-2021/22 Дамсгор принял участие в 8 матчах «Сампдории» и не отличился результативными действиями, в данный момент футболист восстанавливается от травмы бедра. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.