Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

18 апреля, 23:42

«Сегодняшняя игра была как Эверест». Моуринью — о ничьей в матче с «Наполи»

Моуринью подвел итоги матча против «Наполи»
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:1).

«Я праздновал, потому что во время игры казалось, что закончить игру с положительным результатом будет невозможно. Не потому что мы играли плохо, мы прибавляли с каждой минутой. Поэтому я так радовался, когда мы сравняли счет.

Я считаю, что мы сыграли здорово. После игры с «Буде-Глимт», сегодняшняя игра была как Эверест», — цитирует Моуринью пресс-служба «Ромы».

«Наполи» с 67 очками после 33 матчей закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, опережая «Ювентус» на четыре очка. «Рома» остается на пятом месте с 58 очками.

Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук вышел на 34-й минуте матча «Аталанта» — «Верона»

«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Вероне» в матче серии А
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 00:00
Венеция – Аталанта
 - : -
24.04 00:00
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 00:00
Интер – Рома
 - : -
24.04 00:00
Лацио – Милан
 - : -
24.04 00:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 00:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
24.04 00:00
Торино – Специя
 - : -
24.04 00:00
Эмполи – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости