Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:1).

«Я праздновал, потому что во время игры казалось, что закончить игру с положительным результатом будет невозможно. Не потому что мы играли плохо, мы прибавляли с каждой минутой. Поэтому я так радовался, когда мы сравняли счет.

Я считаю, что мы сыграли здорово. После игры с «Буде-Глимт», сегодняшняя игра была как Эверест», — цитирует Моуринью пресс-служба «Ромы».

«Наполи» с 67 очками после 33 матчей закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, опережая «Ювентус» на четыре очка. «Рома» остается на пятом месте с 58 очками.