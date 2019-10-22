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«Дженоа» возглавил не Каррера, а 37-летний Тиагу Мотта

21:18

«Дженоа» объявил о назначении Тиагу Мотты на пост главного тренера. Ранее в СМИ появилась информация, что генуэзцы могут взять на должность бывшего рулевого «Спартака» Массимо Карреру.

Для 37-летнего Тиагу Мотты это первый опыт работы на высшем уровне. Он завершил карьеру в «ПСЖ» в 2018 году, а в 2019-м стал тренером юношеской команды парижан для игроков до 19 лет.

Тиагу Мотта в качестве футболиста защищал цвета «Дженоа» в сезоне-2008/09.

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