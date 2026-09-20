«Милан» на своем поле победил «Лечче» в Серии А

«Милан» дома обыграл «Лечче» в матче 5-го тура Серии А — 3:0.

У хозяев отличились нападающий Кристиан Пулишич на 14-й минуте, полузащитник Адриен Рабьо на 61-й минуте и хавбек Диегу Морейра на 73-й минуте.

«Милан» набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» с 6 очками — на 12-й строчке.

В следующем туре 11 октября «Милан» на выезде сыграет с «Сассуоло», а «Лечче» в тот же день на своем поле примет «Болонью».

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.

20 сентября, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)

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