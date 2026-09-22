Коло Муани сделали операцию на травмированном пальце

Нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани перенес операцию из-за перелома пальца правой руки, сообщает клубная пресс-служба.

Травма была получена 27-летним французом в первой половине матча 5-го тура Серии А против «Аталанты» (2:0).

Футболист травмировал пятый палец правой руки. Проведенное после игры обследование подтвердило перелом проксимальной фаланги, что потребовало хирургического вмешательства — была выполнена операция по остеосинтезу. В сообщении также отмечается, что процедура, проведенная днем того же дня, прошла успешно, а игрок остается доступным для включения в состав команды.

В сезоне-2026/27 Коло Муани в 6 матчах забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Ювентусом» действует до 30 июня 2031 года.