«Аталанта» интересуется полузащитником АЗ, которого хотел купить «Спартак»

«Аталанта» интересуется полузащитником АЗ Теном Копмейнерсом. Именно итальянский клуб считается фаворитом в борьбе за 23-летнего голландца, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

На хавбека также претендуют «Рома», «Арсенал» и «Монако». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16,5 миллиона евро.

Теном Копмейнерсом ранее интересовался «Спартак». Московский клуб хотел приобрести футболиста в декабре 2020 года, но стороны не смогли договориться по условиям сделки.

В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за «АЗ» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач.