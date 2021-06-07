«Аталанта» интересуется полузащитником АЗ, которого хотел купить «Спартак»
07:47
«Аталанта» интересуется полузащитником АЗ Теном Копмейнерсом. Именно итальянский клуб считается фаворитом в борьбе за 23-летнего голландца, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.
На хавбека также претендуют «Рома», «Арсенал» и «Монако». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16,5 миллиона евро.
Теном Копмейнерсом ранее интересовался «Спартак». Московский клуб хотел приобрести футболиста в декабре 2020 года, но стороны не смогли договориться по условиям сделки.
В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за «АЗ» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач.
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