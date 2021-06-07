«Милан» планирует продлить контракт с Чалханоглу
09:15
«Милан» планирует продлить контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Sky Sport.
По данным источника, стороны в скором времени возобновят переговоры о новом соглашении.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил 27-летнему Чалханоглу 5 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.
Дополнительная информация:
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю