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«Милан» планирует продлить контракт с Чалханоглу

09:15
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«Милан» планирует продлить контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Sky Sport.

По данным источника, стороны в скором времени возобновят переговоры о новом соглашении.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил 27-летнему Чалханоглу 5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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