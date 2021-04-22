Анчелотти признался, что его удивила новость о создании Суперлиги

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о создании Суперлиги.

«Странный день для всех любителей футбола. Это был сюрприз. О Суперлиге мы слышали в последние несколько месяцев, но я не был уверен, что ее на самом деле создадут.



Они ошиблись. 12 клубов были не правы. Кажется, они не учли два важных момента: мнения игроков, тренеров и болельщиков», — цитирует Анчелотти football-italia.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».