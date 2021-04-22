Роналду — Хэмилтону: «Брат, выглядишь прекрасно, хоть и не так хорошо, как я»
10:20
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram прокомментировал фотографию пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Португальский игрок оценил физическую форму британского спортсмена.
36-летний Хэмилтон в соцсети опубликовал снимок в шортах после тренировки и рассказал о сложностях подготовки.
«Брат, выглядишь прекрасно, хоть и не так хорошо, как я», — прокомментировал 36-летний Роналду фотографию.
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