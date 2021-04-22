Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram прокомментировал фотографию пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Португальский игрок оценил физическую форму британского спортсмена.

36-летний Хэмилтон в соцсети опубликовал снимок в шортах после тренировки и рассказал о сложностях подготовки.

«Брат, выглядишь прекрасно, хоть и не так хорошо, как я», — прокомментировал 36-летний Роналду фотографию.