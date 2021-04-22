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Федерация Италии представила новую гостевую форму сборной

16:34
Федерация Италии представила новую гостевую форму сборной. Фото Официальный сайт сборной Италии.
Федерация Италии представила новую гостевую форму сборной. Фото Официальный сайт сборной Италии.

Федерация футбола Италии на официальном сайте показала, как будет выглядеть гостевая форма сборной перед чемпионатом Европы.

Основной цвет комплекта — белый и синий. На груди футболок добавлены красные и зеленые полоски.

Шорты выполнены в синем цвете. Техническим спонсором сборной является Puma.

Италия находится в одной группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Чемпиона Европы состоится с 11 июня по 11 июля.

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