Федерация Италии представила новую гостевую форму сборной

Федерация футбола Италии на официальном сайте показала, как будет выглядеть гостевая форма сборной перед чемпионатом Европы.

Основной цвет комплекта — белый и синий. На груди футболок добавлены красные и зеленые полоски.

Шорты выполнены в синем цвете. Техническим спонсором сборной является Puma.

Италия находится в одной группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Чемпиона Европы состоится с 11 июня по 11 июля.