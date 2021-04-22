Федерация Италии представила новую гостевую форму сборной
16:34
Федерация футбола Италии на официальном сайте показала, как будет выглядеть гостевая форма сборной перед чемпионатом Европы.
Основной цвет комплекта — белый и синий. На груди футболок добавлены красные и зеленые полоски.
Шорты выполнены в синем цвете. Техническим спонсором сборной является Puma.
Италия находится в одной группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Чемпиона Европы состоится с 11 июня по 11 июля.
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