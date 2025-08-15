Футбол
15 августа, 02:09

Ламела ушел из АЕКа и станет тренером «Севильи»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий Эрик Ламела на своей странице в социальной сети объявил об уходе из АЕКа. 33-летний аргентинец стал свободным агентом.

Журналист Сесар Луис Мерло на своей странице в соцсети X сообщил, что Ламела вернется в «Севилью», где войдет в тренерский штаб команды.

Ламела играл за «Севилью» с 2021 по 2024 год до переезда в Грецию. Ранее он также выступал за «Тоттенхэм», «Рому» и «Ривер Плейт». На его счету 484 матча на клубном уровне за карьеру, 84 гола и 76 голевых передач.

Эрик Ламела
