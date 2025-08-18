Калабрия стал игроком «Панатинаикоса»

«Панатинаикос» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Милана» Давиде Калабрией.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 2028 года.

Калабрия с 2015 года выступал за основную команду «Милана». На его счету 272 матча за «россонери» во всех турнирах, в которых защитник забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. В составе «Милана» Калабрия стал чемпионом Италии и

обладателем Суперкубка страны.

В сезоне-2024/25 футболист играл на правах аренды за «Болонью», вместе с которой выиграл Кубок Италии.