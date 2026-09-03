Аззедин Унаи перешел из «Жироны» в «Панатинаикос»

«Панатинаикос» подписал контракт с полузащитником Аззедином Унаи. Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Предыдущей командой 26-летнего марокканца была «Жирона», за которую он отыграл сезон-2025/26. В 24 матчах полузащитник забил 5 голов и отдал 2 результативные передали.

Унаи уже играл за «Панатинаикос» — в сезоне-2024/25. Также в его карьере были «Марсель» и «Анже».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро, а сумму сделки по переходу в «Панатинаикос» — в 11 миллионов евро.