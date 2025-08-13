Футбол
Греция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Греция

13 августа, 20:06

Чалов — о слухах об уходе из ПАОКа: «Сижу в самолете по пути в Австрию и читаю свежую прессу»

Алина Савинова

Нападающий ПАОКа Федор Чалов отреагировал на слухи о его переходе в «Кайсериспор».

В среду, 13 августа, журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что турецкий клуб достиг соглашения с ПАОКом об аренде российского форварда.

«Сижу в самолете по пути в Австрию, все еще с паспортом и документами, и читаю свежую прессу. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОКа», — написал Чалов в своем Telegram-канале.

Ранее также появилась информация, что Чалова обокрали на пляже в Греции. Местные СМИ сообщали, что у футболиста из сумки пропали 200 евро и документы.

Чалов присоединился к ПАОКу в августе 2024 года. 27-летний россиянин провел 41 матч за греческую команду во всех турнирах, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Чалов
Футбол
ФК Кайсериспор
ФК ПАОК
Читайте также
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Статистика,конечно,лютая....

    13.08.2025

  • Dron65

    Андрей, что ж пидор-то такой

    13.08.2025

  • Степочкин

    Есть такач работа - хрень новостную писать!

    13.08.2025

  • Gennady Kalnoy

    Пасть свою закрой не хороший человек

    13.08.2025

  • Андрей

    Мешок открыл пасть

    13.08.2025

    • В ПАОКе сообщили, что не получали предложения от «Кайсериспора» по Чалову: «У турецкого клуба есть интерес взять Федора в аренду»

    Ламела ушел из АЕКа и станет тренером «Севильи»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости