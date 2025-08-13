Чалов — о слухах об уходе из ПАОКа: «Сижу в самолете по пути в Австрию и читаю свежую прессу»

Нападающий ПАОКа Федор Чалов отреагировал на слухи о его переходе в «Кайсериспор».

В среду, 13 августа, журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что турецкий клуб достиг соглашения с ПАОКом об аренде российского форварда.

«Сижу в самолете по пути в Австрию, все еще с паспортом и документами, и читаю свежую прессу. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОКа», — написал Чалов в своем Telegram-канале.

Ранее также появилась информация, что Чалова обокрали на пляже в Греции. Местные СМИ сообщали, что у футболиста из сумки пропали 200 евро и документы.

Чалов присоединился к ПАОКу в августе 2024 года. 27-летний россиянин провел 41 матч за греческую команду во всех турнирах, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.