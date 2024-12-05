Дмитрий Черышев допускает, что его сын может перейти в РПЛ

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением, может ли полузащитник «Паниониоса» Денис Черышев в будущем перейти в российский чемпионат.

«Понимаете, главное — чтобы были предложения, но конкретики никогда никакой не было. Если бы было какое-то явное предложение, то можно было бы поговорить на эту тему. По-моему один раз было какое-то предложение, сейчас уже не могу вспомнить. Но оно было единственное за все время. Готов ли он приехать в Россию? Ну, а почему нет?» — сказал Черышев «СЭ».

Черышев перешел в «Паниониос» в статусе свободного агента в сентябре. В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей во всех турнирах, отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее Черышев также играл за «Реал», «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал» и «Венецию». На его счету 33 матча и 12 голов за сборную России.

Александр Абустин