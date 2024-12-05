Черышев сравнил уровень чемпионатов Греции и Испании

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как полузащитник «Паниониоса» Денис Черышев отзывается о чемпионате Греции.

«Естественно, как отец с сыном мы с ним беседуем. Я спрашиваю про тренировочный процесс и игры. Его команда — исторический клуб с большим количеством болельщиков, стадион у них неплохой. Поэтому он доволен тем, что находится там сейчас. Уровень чемпионата, конечно, немножко отличается от того, что было в Испании. Человек отыграл в таких клубах, как: «Реал Мадрид», «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал». Естественно, после таких команд есть какие-то изменения не в лучшую сторону по качеству игроков. Потому что Криштиану Роналду или Карлос Бакка — это совершенно другие игроки. Поэтому уровень пониже, естественно, потому что человек провел практически всю свою футбольную карьеру в Испании», — сказал Черышев «СЭ».

Черышев перешел в «Паниониос» в статусе свободного агента в сентябре. В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей во всех турнирах, отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее Черышев также играл за «Реал», «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал» и «Венецию». На его счету 33 матча и 12 голов за сборную России.

Александр Абустин