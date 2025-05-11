ПАОК Чалова и Оздоева выиграл бронзовые медали чемпионата Греции

ПАОК дома победил АЕК в матче 6-го тура плей-офф чемпионата Греции — 1:0. Гол забил Иоаннис Михайлидис.

ПАОК набрал 58 очков и завершил сезон-2024/25 на третьей строчке. Клуб из Салоник сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций. В прошлом сезоне команда завоевала золотые медали.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов провел в этом сезоне чемпионата Греции 26 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передачи. На счету его соотечественника Магомеда Оздоева 24 матча, 1 мяч и 1 голевой пас.