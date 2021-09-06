Полузащитник Марио Гетце продлил контракт с ПСВ, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до 2024 года.

«ПСВ — отличный клуб, и я могу работать здесь с отличным тренерским штабом. Мне приятна энергия, которая окружает нашу команду. Очень рад продолжить здесь свою футбольную карьеру.

В Эйндховене есть все необходимое для успешного сезона. Основа для этого была заложена этим летом. Будет большой проблемой поддерживать тот уровень, которого достигли за десять месяцев, но это цель, которую я поставил перед собой", — приводит слова Гетце пресс-служба клуба.

Гетце перешел в ПСВ в октябре 2020 года из «Боруссии». В сезоне-2020/21 29-летний немец провел 25 матчей за команду во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.