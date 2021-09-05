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Онана дал принципиальное согласие на переход в «Интер»

19:58
Андре Онана.
Андре Онана.
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Вратарь «Аякса» Андре Онана намерен покинуть клуб следующим летом. 25-летний голкипер уже дал принципиальное согласие на переход в «Интер», сообщает Corriere dello Sport.

Камерунец уйдет из амстердамского клуба по окончании своего контракта, рассчитанного до лета 2022 года.

Сообщается, что голкипер находится на стадии продвинутых переговоров с «Интером», обсуждается контракт на 4 года.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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