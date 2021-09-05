Онана дал принципиальное согласие на переход в «Интер»
19:58
Вратарь «Аякса» Андре Онана намерен покинуть клуб следующим летом. 25-летний голкипер уже дал принципиальное согласие на переход в «Интер», сообщает Corriere dello Sport.
Камерунец уйдет из амстердамского клуба по окончании своего контракта, рассчитанного до лета 2022 года.
Сообщается, что голкипер находится на стадии продвинутых переговоров с «Интером», обсуждается контракт на 4 года.
Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.
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