Онана дал принципиальное согласие на переход в «Интер»

Вратарь «Аякса» Андре Онана намерен покинуть клуб следующим летом. 25-летний голкипер уже дал принципиальное согласие на переход в «Интер», сообщает Corriere dello Sport.

Камерунец уйдет из амстердамского клуба по окончании своего контракта, рассчитанного до лета 2022 года.

Сообщается, что голкипер находится на стадии продвинутых переговоров с «Интером», обсуждается контракт на 4 года.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.