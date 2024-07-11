Пальинья — о переходе в «Баварию»: «Это сбывшаяся мечта, очень горжусь этим»
Полузащитник Жоау Пальинья прокомментировал свой переход в «Баварию».
28-летний хавбек подписал контракт с мюнхенским клубом до лета 2028 года.
«Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Играть за один из лучших клубов Европы — это сбывшаяся мечта, и я очень горжусь этим.
С нетерпением жду атмосферы и болельщиков на «Альянц Арене». Хочу праздновать успех с «Баварией» и выигрывать титулы — ради этого я выложусь на полную», — приводит слова португальца официальный сайт «Баварии».
Ранее в карьере Пальинья защищал цвета «Спортинга», «Белененсеса», «Браги» и «Фулхэма».
«Бавария» по итогам минувшего сезона заняла третье место в таблице чемпионата Германии. С 1 июля нынешнего года главным тренером мюнхенцев стал бельгиец Венсан Компани.
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4
|РБ Лейпциг
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|Боруссия Д
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6
|Айнтрахт Ф
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7
|Хоффенхайм
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8
|Хайденхайм
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9
|Вердер
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10
|Фрайбург
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11
|Аугсбург
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12
|Вольфсбург
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13
|Майнц
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|0-0
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14
|Боруссия М
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|0-0
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15
|Унион Б
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|0-0
|0
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16
|Бохум
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|0-0
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17
|Ст-Паули
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18
|Хольштайн
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
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