Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Он рассказал, что почувствовал любовь фанатов, когда поднял кубок мира над головой.
«Я всегда очень гордился, что выступаю за свою страну. Мы вместе праздновали, вместе проливали слезы. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам и членам национальной команды. Спасибо за эти годы», — заявил Мюллер на своем YouTube-канале.
34-летний Мюллер выступал за национальную команду с 2010 года, провел 131 матч и забил 45 голов. Футболист участвовал в четырех чемпионатах Европы и четырех чемпионатах мира.
В 2014 году вместе с Германией он стал победителем мирового первенства.
На Евро-2024 сборная Германии проиграла Испании (1:2 д. в.) в матче 1/4 финала.
Положение команд
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|Байер
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2
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Боруссия Д
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|0
|0-0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
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